В Париже в ходе протестов получили ранения 30 человек
В Париже в ходе протестов пострадали 30 человек, среди которых трое полицейских. Об этом сообщает BFMTV.
По данным полиции, 30 человек получили ранения.
Отмечается, что на станциях и дорогах полиция обыскивает людей, их сумки и транспортные средства. В ходе обысков изымаются предметы, которые могли быть использованы для совершения насилия, такие как брусчатка, молотки и рогатки.
Ранее сообщалось, что полиция и жандармерия задержали в субботу, 8 декабря, в Париже 575 человек.