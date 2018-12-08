В Париже в ходе протестов получили ранения 30 человек

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В Париже в ходе протестов пострадали 30 человек, среди которых трое полицейских. Об этом сообщает BFMTV.

По данным полиции, 30 человек получили ранения.

Отмечается, что на станциях и дорогах полиция обыскивает людей, их сумки и транспортные средства. В ходе обысков изымаются предметы, которые могли быть использованы для совершения насилия, такие как брусчатка, молотки и рогатки.

Ранее сообщалось, что полиция и жандармерия задержали в субботу, 8 декабря, в Париже 575 человек.