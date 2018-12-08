Премьер-министр Италии отреагировал смертельную давку в клубе
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте заявил, что смертельная давка в ночном клубе недалеко от города Анкона является «неприемлемой трагедией». Об этом сообщает РИА «Новости».
«То, что должно было стать радостной встречей, превратилось в неприемлемую трагедию», — заключил Конте.
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Он добавил, что скоро прибудет на место происшествия.
«Я с тревогой слежу за здоровьем госпитализированных, ряд из которых находится в критическом состоянии», — отметил Конте.
Премьер-министр подчеркнул, что его мысли находятся рядом с пострадавшими и их родными.
Ранее была названа вероятная причина смертельной давки в итальянском клубе.