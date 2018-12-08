Во Львове нашли тайник с десятками кошельков

В центре украинского Львова строители нашли десятки кошельков во время разборки лесов на улице Фредра, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации главка Нацполиции во Львовской области.

Правоохранители отметили, что в настоящее время выясняют, как кошельки там оказались, на месте работают полицейские.

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По предварительной информации, строители наткнулись на тайник с похищенными, а затем спрятанными кошельками.

Ранее сообщалось, что у посетителя «Макдоналдса» в Москве отняли кошелек с золотом.