Во Львове нашли тайник с десятками кошельков
В центре украинского Львова строители нашли десятки кошельков во время разборки лесов на улице Фредра, передает УНН со ссылкой на отдел коммуникации главка Нацполиции во Львовской области.
Правоохранители отметили, что в настоящее время выясняют, как кошельки там оказались, на месте работают полицейские.
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По предварительной информации, строители наткнулись на тайник с похищенными, а затем спрятанными кошельками.
Ранее сообщалось, что у посетителя «Макдоналдса» в Москве отняли кошелек с золотом.