Рыбак с Маршалловых островов выловил 48 кг кокаина на $4 млн

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Рыбак с Маршалловых островов выловил 48 килограммов кокаина, передает RNZ.

Как отмечается, его общая стоимость оценивается в $4 млн.

По данным издания, мужчина обнаружил в своих сетях завернутые пакеты с наркотиком. После этого он обратился в полицию.

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Уточняется, что местные правоохранительные органы обратились в посольство США, чтобы вызвать специалистов для проведения экспертизы.

На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в польских магазинах нашли 170 кг кокаина в бананах.