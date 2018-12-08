Рыбак с Маршалловых островов выловил 48 кг кокаина на $4 млн
Рыбак с Маршалловых островов выловил 48 килограммов кокаина, передает RNZ.
Как отмечается, его общая стоимость оценивается в $4 млн.
По данным издания, мужчина обнаружил в своих сетях завернутые пакеты с наркотиком. После этого он обратился в полицию.
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Уточняется, что местные правоохранительные органы обратились в посольство США, чтобы вызвать специалистов для проведения экспертизы.
На данный момент выясняются обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в польских магазинах нашли 170 кг кокаина в бананах.