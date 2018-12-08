В Грузии произошел скандал из-за российского майонеза

В Грузии разгорелся скандал из-за съемок руководителей пресс-служб минобороны и администрации президента страны в рекламе российского майонеза. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, руководители пресс-служб правительственных ведомств Грузии дали совместное интервью грузинскому журналу и сфотографировались с российским майонезом.

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Как отмечается, после волны критики чиновники заявили, что не знали о рекламных съемках.

Ранее сообщалось, что избранный президент Грузии отказалась дружить с Россией.