Генсек ОАГ: тысячи кубинцев участвуют в пытках в Венесуэле

<img src="//img.gazeta.ru/files3/491/12083491/upload-RTX3KIQX-pic905-895x505-41722.jpg">

Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро заявил, что тысячи кубинцев участвовали в пытках на территории Венесуэлы и Никарагуа. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, около 46 тысяч кубинцев якобы присутствовали при пытках людей в Венесуэле.

Реклама

Он также добавил, что кубинцы «обучают» пыткам и репрессиям в Венесуэле.

Альмагро подчеркнул, что Куба является «врагом демократии и прав человека».

Ранее СМИ сообщили, что США планируют внести Венесуэлу в список спонсоров терроризма.