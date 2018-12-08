Генсек ОАГ: тысячи кубинцев участвуют в пытках в Венесуэле
Генеральный секретарь Организации американских государств (ОАГ) Луис Альмагро заявил, что тысячи кубинцев участвовали в пытках на территории Венесуэлы и Никарагуа. Об этом сообщает ТАСС.
По его словам, около 46 тысяч кубинцев якобы присутствовали при пытках людей в Венесуэле.
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Он также добавил, что кубинцы «обучают» пыткам и репрессиям в Венесуэле.
Альмагро подчеркнул, что Куба является «врагом демократии и прав человека».
Ранее СМИ сообщили, что США планируют внести Венесуэлу в список спонсоров терроризма.