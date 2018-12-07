В Дагестане ликвидировали сторонника ИГ

В Дагестане ликвидировали боевика, который входил в состав «Исламского государства» (организация запрещена в России), передает РИА «Новости».

Уточняется, что бандит был ликвидирован в ходе контртеррористической операции в окрестностях дагестанского села Эндирей.

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«Нейтрализованный бандит причастен нападениям на сотрудников правоохранительных органов, в том числе к убийству в нынешнем году сотрудников полиции в Кизилюртовском районе республики. Он входил в состав банды сторонников ИГ, ликвидированной в октябре нынешнего года», — говорится в сообщении.

Добавляется, что потерь среди сотрудников правоохранительных органов и пострадавших среди гражданского населения нет.

«Исламское государство» - террористическая группировка, деятельность которой запрещена в ряде стран, в том числе в России