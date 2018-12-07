Синод УПЦ объявил Объединительный собор «незаконным собранием»

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Священный синод Украинской православной церкви (УПЦ) «не благословил» епископов, священников и мирян участвовать в Объединительном соборе, а также объявил его незаконным собранием из-за участия в нем раскольнических группировок, передает РИА «Новости».

Синод отметил, что не уполномачивает никого из числа священнослужителей или мирян представлять УПЦ на этом собрании, а на основании постановления Собора епископов от 13 ноября 2018 года УПЦ «не благословляет» епископат, духовенство, монашество и мирян участвовать Объединительном соборе.

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«Подчеркивается, что запланированный «объединительный собор» считается собранием незаконным, поскольку в нем примут участие представители раскольнических группировок, а все решения, принятые этим «собором», будут считаться недействительными и не будут иметь никакой юридической и канонической силы», — говорится в документах.

Ранее сообщалось, что глава канонической УПЦ вернул приглашение на Объединительный собор.