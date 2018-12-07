В Петербурге бывшего учителя химии обвинили в производстве амфетамина

В Санкт-Петербурге двум бывшим учителям физики и химии предъявили обвинения в производстве и сбыте амфетамина в особо крупном размере. Об этом сообщается на сайте прокуратуры города.

Обвинение предъявлено по 5 ст. 228.1 УК (производство и сбыта психотропного вещества – амфетамин, в особо крупном размере).

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«По версии следствия, обвиняемый, обладая специальными познаниями в области химии, совместно с обвиняемой создали организованную преступную группу по производству психотропного вещества – амфетамина, с целью его дальнейшей реализации», — говорится в сообщении.

С мая 2017 года по февраль 2018 года обвиняемые произвели и продали 1,285 кг амфетамина.