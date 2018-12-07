Во ФСИН отреагировали на новые фотографии застолий Цеповяза

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Заместитель директора ФСИН Валерий Максименко отреагировал на новые фотографии застолий осужденного по делу «банды Цапка» Вячеслава Цеповяза в колонии строгого режима, передает радиостанция «Говорит Москва».

Он заявил, что эти снимки, также как и предыдущие фотографии, относятся к периоду 2015 года. Он добавил, что прокуратура и Следственный комитет проводят проверки после публикации фотографий.

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«Там сейчас проверки еще идут. Я слышал, дела собираются возбуждать. Но это все кадры того периода», — заявил Максименко.

Фотографии, на которых Цеповяз, осужденный на 20 лет, жарит в колонии шашлыки, а также ест крабов и икру, появились в сети в ноябре 2018 года.