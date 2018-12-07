Россиянка облила кислотой священника на исповеди в Никарагуа

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Гражданка России облила кислотой священника, который исповедовал ее в храме в Никарагуа, передает РИА «Новости» со ссылкой на местные СМИ.

Сообщается, что Элис Леонидовна Гонн вылила кислоту на священника Марио Гевару, который исповедовал ее в соборе в Манагуа. Священник получил ожоги головы, лица, рук и других частей тела.

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Один из монахов заявил, что в россиянку «вселились бесы». Отмечается, что нападение произошло на фоне критики католических священников со стороны президента Никарагуа, который счел, что священники способствовали протестам против властей.

Ранее сообщалось, что Марокканка убила своего любовника и скормила его рабочим.