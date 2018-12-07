Москалькова посетила задержанных после инцидента в Керченском проливе моряков Украины

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Уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала в своем инстаграме о «положительной динамике» в лечении трех украинских моряков, которые были задержаны после инцидента в Керченском проливе.

«В СИЗО 1 УФСИН России по городу Москве посетила украинских моряков А.А. Артеменко, В.В. Сороку и А.Д. Эйдера», — написала Москалькова.

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Она отметила, что более двух часов беседовала с ними об условиях содержания и состоянии здоровья. Омбудсмен заверила, что им предоставляются все необходимые препараты. Также она рассказала, что каждый из задержанных общается с родными по электронной почте.

Ранее Москалькова усомнилась в скором обмене капитана российского судна «Норд».

25 ноября три корабля ВМС Украины незаконно пересекли государственную границу России и направились к Керченскому проливу. В ФСБ России сообщили, что на требования сопровождавших их российских судов погранслужбы ФСБ и Черноморского флота украинские корабли не реагировали, «совершали опасное маневрирование». ФСБ с применением оружия задержала корабли ВМС Украины. 27 ноября суд вынес решение об аресте 12 моряков ВМС Украины за нарушение границы.