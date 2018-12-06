Пожар в частных домах в Анапе локализован
Пожар в трех двухэтажных частных домах в Анапе локализован, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главного управления МЧС по региону.
«В 22:21 локализация пожара на площади 700 квадратных метров», — сообщил источник агентства.
По предварительным данным, из зданий были эвакуированы девять человек.
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Как отмечается, погибших и пострадавших нет.
Уточняется, что возгорание произошло на улице Терской.
Ранее сообщалось, что в Анапе горят три частных дома с угрозой распространения огня.