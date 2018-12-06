В полицейском участке в Норвегии обнаружили бомбу

В полицейском участке норвежского города Ши был найден подозрительный пакет, в котором находилось взрывное устройство, пишет газета VG.

Позднее полиция Норвегии подтвердила подлинность взрывного устройства. Как отмечается, данная бомба могла «причинить значительный ущерб находящимся вблизи».

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Представитель полиции Хакон Скулестад назвал ситуацию серьезной для правоохранительных органов. По его словам, на данный момент неизвестно, кто бы мог подбросить взрывное устройство в участок.

Подчеркивается, что по факту инцидента организовано «всестороннее расследование».

Ранее сообщалось, что в Германии из-за бомбы времен войны эвакуировали более 2 тыс. человек.