Медведев рассказал о богатой душе россиян

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что люди в России богаты душой, и общение с жителями разных регионов помогает ему находить наиболее верные решения, передает ТАСС.

По словам премьера,он «посетил все, начиная от Калининграда и заканчивая Петропавловском-Камчатским», был на Кавказе, в Сибири, на Дальнем Востоке, в регионах Центральной части России, и именно в поездках получал главные впечатления.

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«Страна у нас очень разная и очень красивая, и люди разные, и, в то же время, люди очень богатые своей душой, люди открытые, иногда жесткие в оценках, иногда, наоборот - очень мягкие», — сказал Медведев.

Он добавил, что что год был не самым простым для власти, приходилось принимать сложные решения. Общение с людьми в таких случаях помогает принять верные решения, считает премьер.

Ранее Медведев прояснил вопрос отказа от доллара.

«Газета.Ru» в режиме онлайн следит за интервью премьера Дмитрия Медведева об итогах 2018 года.