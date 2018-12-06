Медведев рассказал о богатой душе россиян
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в интервью российским телеканалам заявил, что люди в России богаты душой, и общение с жителями разных регионов помогает ему находить наиболее верные решения, передает ТАСС.
По словам премьера,он «посетил все, начиная от Калининграда и заканчивая Петропавловском-Камчатским», был на Кавказе, в Сибири, на Дальнем Востоке, в регионах Центральной части России, и именно в поездках получал главные впечатления.
«Страна у нас очень разная и очень красивая, и люди разные, и, в то же время, люди очень богатые своей душой, люди открытые, иногда жесткие в оценках, иногда, наоборот - очень мягкие», — сказал Медведев.
Он добавил, что что год был не самым простым для власти, приходилось принимать сложные решения. Общение с людьми в таких случаях помогает принять верные решения, считает премьер.
Ранее Медведев прояснил вопрос отказа от доллара.
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