Медведев призвал «закрывать» дефицит врачей
Премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире телеканала «Россия 24» назвал важной задачей сокращение дефицита врачей в России, передает РИА «Новости».
По его словам, в России в настоящее время в отдельных регионах не хватает тех или иных специалистов — терапевтов, педиатров, узких специалистов.
«В любом случае нужно готовить новых врачей. Это дефицит в 22,5 тысячи, о котором я сказал, точно нужно закрывать», — сказал Медведев.
Российский премьер также выразил мнение, что одним из приоритетов в здравоохранении должно быть улучшение условий труда медицинских работников.
«За последние годы мы сделали, я считаю, не так мало - и зарплату существенным образом подняли, и оборудование новое поставили. Конечно, на этом ничего не заканчивается, необходимо и дальше все эти решения принимать», — добавил Медведев.
Ранее Медведев прояснил вопрос отказа от доллара.
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