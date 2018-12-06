Медведев призвал «закрывать» дефицит врачей

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Премьер-министр России Дмитрий Медведев в эфире телеканала «Россия 24» назвал важной задачей сокращение дефицита врачей в России, передает РИА «Новости».

По его словам, в России в настоящее время в отдельных регионах не хватает тех или иных специалистов — терапевтов, педиатров, узких специалистов.

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«В любом случае нужно готовить новых врачей. Это дефицит в 22,5 тысячи, о котором я сказал, точно нужно закрывать», — сказал Медведев.

Российский премьер также выразил мнение, что одним из приоритетов в здравоохранении должно быть улучшение условий труда медицинских работников.

«За последние годы мы сделали, я считаю, не так мало - и зарплату существенным образом подняли, и оборудование новое поставили. Конечно, на этом ничего не заканчивается, необходимо и дальше все эти решения принимать», — добавил Медведев.

Ранее Медведев прояснил вопрос отказа от доллара.

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