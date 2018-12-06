В МВД не подтвердили задержание пришедшего в школу с ножом подростка
Представители Главного управления МВД по Москве сообщили о том, что к ним не поступала информация о задержании подростка, который пришел в школу с ножом, передает агентство городских новостей «Москва».
«На данный момент информации о том, что ситуация в школе изменилась, нам не поступало», — заявили в ГУ МВД по столице.
Ранее сообщалось, что школьника, который пришел в московскую школу с ножом, передали полицейским в присутствии родителей.