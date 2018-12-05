В УПЦ отреагировали на обвинения СБУ в адрес священников в госизмене
В Украинской Православной Церкви (УПЦ) прокомментировали обвинения Службы безопасности Украины (СБУ) в адрес священнослужителей в госизмене и разжигании межрелигиозной вражды. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, СБУ инкриминирует 14 священникам Сарненско-Полесской и Ровенской епархий госизмену и разжигание межрелигиозной вражды.
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Как отмечается, в УПЦ обвинения в адрес священнослужителей назвали беспочвенными.
Ранее сообщалось, что СБУ допросила 12 священников УПЦ.