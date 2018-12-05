СБУ допросила 12 священников УПЦ
Сотрудники управления Службы безопасности Украины (СБУ) допросили 12 священнослужителей Ровенской и Сарненской епархий канонической УПЦ. Об этом сообщает РИА «Новости».
По данным агентства, священники были допрошены в качестве свидетелей по статьям «государственная измена» и «разжигание межрелигиозной вражды».
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Как отмечается, в СБУ отказались предоставлять какие-либо сведения о допросах.
Ранее сообщалось, что в Житомирской области Украины начались обыски в храмах УПЦ.