СБУ допросила 12 священников УПЦ

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Сотрудники управления Службы безопасности Украины (СБУ) допросили 12 священнослужителей Ровенской и Сарненской епархий канонической УПЦ. Об этом сообщает РИА «Новости».

По данным агентства, священники были допрошены в качестве свидетелей по статьям «государственная измена» и «разжигание межрелигиозной вражды».

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Как отмечается, в СБУ отказались предоставлять какие-либо сведения о допросах.

Ранее сообщалось, что в Житомирской области Украины начались обыски в храмах УПЦ.