Украина предложила России обмен заключенными

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Представитель Украины в контактной группе по Донбассу Евгений Марчук предложил российской стороне обмен заключенными по формуле «42 на 89». Об этом сообщает РИА «Новости».

Марчук утверждает, что это предложение обсуждалось в ходе переговоров по урегулированию в Донбассе, которые прошли в Минске во вторник, 4 декабря.

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По его словам, Киев готов обменять 23 россиян, которые отбывают наказание на Украине, на 23 украинцев. В случае согласия российской стороны еще 66 человек могут быть обменяны на 19.

«То есть мы передаем 66, а получаем наших 19 человек. Украина гарантирует, что эти предложения до 27 числа могут быть полностью подготовлены. И с 27 числа может начаться процедура обмена», — подчеркнул Марчук.

Ранее в Кремле отреагировали на предложение Киева по обмену моряков.