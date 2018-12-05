В Раде предложили вернуть Бандере геройское звание
Депутаты фракций Верховной рады Украины «Блок Петра Порошенко» и «Народный фронт» подготовили законопроект о возвращении звания героя страны лидеру националистов Степану Бандере. Об этом сообщает РИА «Новости».
Указ о присвоении Бандере геройского звания был подписан в 2010 году президентом Виктором Ющенко. Позднее это решение было отменено, потому что героем Украины мог стать ее гражданин, а лидер националистов погиб до создания украинского государства.
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Ранее украинская писательница Лариса Ницой возмутилась тем, что украинские дети ничего не знают о Бандере.
Степан Бандера возглавлял организацию ОУН-УПА (организация запрещена в России). Организация признана на территории России экстремистской, ее деятельность запрещена.