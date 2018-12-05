В РПЦ оценили устав «новой украинской церкви»

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Секретарь отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата по межправославным отношениям протоиерей Игорь Якимчук заявил, что автокефалия «единой церкви» на Украине будет номинальной. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, об этом свидетельствуют выдержки из проекта устава этой структуры.

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Он также добавил, что Константинополь заранее резервирует за собой права, закрепляющие зависимость от него новой церкви.

Якимчук подчеркнул, что «объединительный собор» не будет иметь права пересмотреть данный проект устава.

Ранее СМИ опубликовали первую страницу скандального устава «новой украинской церкви».