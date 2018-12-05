В Британии фармацевта осудили на 30 лет за убийство жены ради побега с любовником

В Великобритании фармацевт Митеш Патель из Мидлсбро был приговорен судом к 30 годам за убийство жены, с целью начать совместную жизнь со своим любовником, сообщает Sky News.

Патель ввел своей жене дозу инсулина, а затем задушил ее пакетом из супермаркета в их доме. Затем позвонил в полицию и заявил о взломе, чтобы обвинение не пало на него.

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Раскрыть преступление мужчины помогло приложение «Здоровье» на телефонах супругов, которое помогло отследить передвижения мужчины и женщины.

После судебного разбирательства Патель был признан виновным и приговорен к заключению.

Причиной убийства Патель назвал желание переехать с любовником в Австралию и начать новую жизнь на $2 млн, полученных от страховки.