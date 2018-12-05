В США черепашка из сувенирной лавки отметила свое 50-летие

Черепаха по кличке Диана встретила свой 50-летний юбилей в праздничном колпаке и с посетителями магазина, которые спели ей праздничную песню, пишет Associated Press.

Диану отдали будущему хозяину Джиму Тоннеру, когда ему было 12 лет и он лечился от тазобедренного артрита у себя дома в Брейнтри (штат Массачусетс). Спустя годы Джим и его брат-близнец Брэд Тоннер открыли магазин подарков в Бристоле (штат Нью-Хэмпшир), который стал домом Дианы. Сейчас она звезда магазина. Братья даже написали книгу о своей любимице.

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По словам Тоннеров, когда они были детьми, черепахи были очень популярным видом домашних животных, но многие из них живут недолго.

«Вот почему она такая уникальная», — поделился Джим Тоннер.

На именины знаменитой черепахи пришло множество посетителей сувенирной лавки. Помимо поздравлений, ее также угостили тортом из листьев с 50 свечами.

Ранее археологи нашли «черепахоносорога», современника динозавров, жившего на территории современной Польши в триасовом периоде — 200-250 млн лет назад.