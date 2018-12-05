Cавченко объявила сухую голодовку

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Украинский политик Надежда Савченко объявила сухую голодовку в СИЗО. Соответствующее заявление опубликовано в ее фейсбуке.

По словам Савченко, следователи СБУ «шантажируют и давят» на нее, требуя немедленного ознакомления с материалами дела, чтобы немедленно приступить к рассмотрению дела по существу «в обмен на возможность видеться с родными, помощниками, восстановить электронные ключи, открыть счет в банке для регистрации кандидатом в президенты Украины».

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Савченко сообщила, что «как политический заключенный объявляет сухую голодовку до момента обеспечения ее прав и свобод» прописанных в конституции.

Ранее Савченко прооперировали в одной из больниц Киева.