Пообещавший «подобие теракта» мужчина явился с угрозами в редакцию МК

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Полиция задержала мужчину, который угрожал сотруднику «Московского комсомольца» в здании редакции, передает РИА «Новости».

«После прибытия на место сотрудники полиции приняли решение доставить мужчину для дальнейшего разбирательства в территориальный отдел. У мужчины были признаки агрессивного поведения, он был не вполне адекватный, высказывал угрозы нанесения травм в адрес одного из сотрудников организации», — сообщили представители главка МВД.

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Отмечается, что в результате действий мужчины никто не пострадал. Он был доставлен в отдел полиции, будет решаться вопрос о привлечении его к ответственности.

В самом издании отметили, что 27 ноября мужчина оставил в редакции письмо, в котором требовал организовать встречу с несколькими журналистами, пообещав в противном случае устроить «подобие теракта».