В Крым пригласили украинских прокуроров из-за розыска пограничников

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Представители украинской прокуратуры могут приехать с визитом в Крым в связи с розыском российских пограничников, которые были объявлены в розыск Киевом после инцидента в Керченском проливе. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на первого вице-спикера крымского парламента Ефима Фикса.

Он подчеркнул, что у них есть возможность приехать и лично объяснить свою позицию.

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«Зачем было объявлять их в розыск? Пусть представители Украины приезжают в Крым и лично объяснят свою позицию. Никто ни от кого не прячется. А так украинская прокуратура просто впустую тратит время», — заявил Фикс.

Вице-спикер крымского парламента добавил, что российские пограничники проявили высокий профессионализм.

«Это, действительно, настоящие защитники наших рубежей и защитники нашей родины», — заключил Фикс.

Ранее сообщалось, что Украина объявила в розыск восемь россиян, участвовавших в задержании моряков ВМС Украины в Керченском проливе. Среди них был замглавы пограничной службы ФСБ России.