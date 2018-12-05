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Двух российских журналисток не пустили в Киев, пишут СМИ.

Как отмечается, одной из них является главный редактор интернет-издания «Такие дела» Анастасия Лотарева. По ее словам, после двух часов ожидания ее решили депортировать в Минск из-за того, что «не подтверждена цель визита». При этом журналистка пыталась попасть на украинскую территорию по приглашению общественной организации.

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«Два часа расспрашивали (очень вежливо) про Голодомор, украинских моряков и боинг», — заявила Лотарева.

Второй журналисткой, которая не смогла попасть на территорию страны, является корреспондент «Дождя» Евгения Зобнина. Она также ехала на Украину по приглашению правозащитной организации. Ее не пустили по той же причине, что и Лотареву. Такое решение было принято после разговора в отдельной комнате, на котором присутствовали мужчина в штатском и две сотрудницы украинской погранслужбы.

«…у нее поинтересовались, освещала ли она темы, связанные с Крымом и строительством Крымского моста, была ли на территории самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик и знала ли о введении военного положения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что Украина не пустила почти 300 россиян после введения военного положения.