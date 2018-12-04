МВД пообещало упростить украинцам получение гражданства России

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По словам врио руководителя миграционного главка МВД России Валентины Казаковой, в законопроекте о полномочиях президента России будет прописана упрощенная процедура получения гражданства для граждан Украины, передает РИА «Новости».

По ее словам, у законопроекта, который определяет полномочия главы государства по процедуре упрощенной выдачи гражданства, ожидается второе чтение.

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В частности, по словам Козаковой, в рамках данного законопроекта ожидается упрощение получения гражданства для участников государственной программы переселения соотечественников, которые смогут подавать документы по месту пребывания. Она отметила, что 30% участников этой программы являются гражданами Украины.

Ранее в Министерстве иностранных дел России пояснили слова президента России Владимира Путина о въезде украинцев в Россию.