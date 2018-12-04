МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за снега и гололеда

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Главное управление МЧС по Москве опубликовало в своем твиттере экстренное предупреждение в связи с гололедом и мокрым снегом.

«Уважаемые москвичи и гости столицы. По информации Росгидромет в ближайший час с сохранением ночью 5 декабря в Москве ожидаются гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах», — говорится в тексте официального сообщения.

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Водителям посоветовали соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию, воздержаться от резких маневров и проявлять осторожность.

Ранее синоптики предупредили о ледяных дождях и морозах в Москве.