МЧС выпустило экстренное предупреждение из-за снега и гололеда
Главное управление МЧС по Москве опубликовало в своем твиттере экстренное предупреждение в связи с гололедом и мокрым снегом.
«Уважаемые москвичи и гости столицы. По информации Росгидромет в ближайший час с сохранением ночью 5 декабря в Москве ожидаются гололед, налипание мокрого снега на деревьях и проводах», — говорится в тексте официального сообщения.
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Водителям посоветовали соблюдать скоростной режим и достаточную дистанцию, воздержаться от резких маневров и проявлять осторожность.
Ранее синоптики предупредили о ледяных дождях и морозах в Москве.