Украинцев попросили не ездить в Россию
Глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал призвал граждан воздержаться от посещения России, сообщает телеканал «112 Украина».
«Пользуясь случаем, я хотел бы порекомендовать гражданам Украины ограничить в этот период (период военного положения. — прим.) поездки в Российскую Федерацию, иначе они могут быть подвержены действию как специальных служб, так и возвращены обратно», — сказал он.
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Цигикал также отметил, что несмотря на заявление России о неприменении зеркальных санкций в отношении въезжающих на ее территорию украинцев, случаи отказа в пересечении границы без объяснения причин участились.
Ранее в Госпогранслужбе Украины рассказали, скольким россиянам отказали во въезде.