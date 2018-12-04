Украинцев попросили не ездить в Россию

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Глава Госпогранслужбы Украины Петр Цигикал призвал граждан воздержаться от посещения России, сообщает телеканал «112 Украина».

«Пользуясь случаем, я хотел бы порекомендовать гражданам Украины ограничить в этот период (период военного положения. — прим.) поездки в Российскую Федерацию, иначе они могут быть подвержены действию как специальных служб, так и возвращены обратно», — сказал он.

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Цигикал также отметил, что несмотря на заявление России о неприменении зеркальных санкций в отношении въезжающих на ее территорию украинцев, случаи отказа в пересечении границы без объяснения причин участились.

Ранее в Госпогранслужбе Украины рассказали, скольким россиянам отказали во въезде.