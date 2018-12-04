Песков отреагировал на сообщение о пропавших украинских катерах

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Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков переадресовал следственным органам вопрос о якобы пропавших с места стоянки арестованных украинских кораблях. Об этом сообщаетРИА «Новости».

Ранее в СМИ сообщили, что задержанные после инцидента в Керченском проливе два малых бронированных катера «Никополь» и «Бердянск» якобы пропали с места стоянки, однако буксир «Яны Капу» остался на прежнем месте.

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Песков, отвечая на вопрос, знают ли о судьбе этих кораблей в Кремле, заявил, что этот вопрос «не входит в поле внимания» и является прерогативой следственных органов.

«Нужно обращаться к ним, чтобы узнать, потому что, насколько мы понимаем, эти корабли, эти катера …имеют отношение делу, которое сейчас ведется. А где они — я вам не могу сказать, это вам нужно обращаться в следственные органы», — отметил Песков.

Ранее президент Украины Петр Порошенко рассказал, зачем украинские корабли пересекли Керченский пролив.