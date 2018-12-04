В Минздраве призвали россиян не ограничивать себя в еде в Новый год
Главный внештатный диетолог Минздрава Виктор Тутельян заявил, что россиянам не стоит ограничивать себя в еде в новогоднюю ночь, передает RT.
По его словам, если у человека нет заболеваний, он может позволить себе любую пищу.
«Пусть новогодний стол запомнится навсегда или, по крайней мере, на год... Это время надежд, поэтому должно быть все нарядно, празднично, вкусно и обильно», — сказал Тутельян.
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Он отметил, что при этом нужно ограничивать себя в потреблении алкоголя.
Ранее сообщалось, что в Москве ограничат продажу алкоголя в новогодние праздники.