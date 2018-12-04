Пассажиры метро в Москве перевезли в вагоне гроб
Пассажиры московского метро перевезли в вагоне деревянный гроб, сообщает радиостанция «Говорит Москва».
Видео перевозки гроба ранее появилось в социальных сетях.
В метрополитене объяснили ситуацию, заявив, что пассажиры дополнительно оплатили перевозку негабаритного груза.
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Кроме того, гроб был досмотрен сотрудниками охраны. Гроб был измерен с помощью рулетки, внутри он был пуст.
Уточняется, что гроб не относится к числу запрещенных к провозу предметов.