Следствие установило заказчиков и организаторов убийства Гандзюк
Генпрокурор Украины Юрий Луценко в эфире украинского телевидения сообщил, что следствие определило весь круг виновных в убийстве советника мэра Херсона и общественной активистки Екатерины Гандзюк, передает УНН.
Он пообещал обнародовать их имена в ближайшее время.
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По приоритетной версии следствия, на Гандзюк могли напасть из-за ее борьбы с коррупцией в местных органах власти.
Ранее сообщалось, что ЕС ожидает от Киева установления заказчиков нападения с кислотой на чиновницу.