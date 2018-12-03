Следствие установило заказчиков и организаторов убийства Гандзюк

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Генпрокурор Украины Юрий Луценко в эфире украинского телевидения сообщил, что следствие определило весь круг виновных в убийстве советника мэра Херсона и общественной активистки Екатерины Гандзюк, передает УНН.

Он пообещал обнародовать их имена в ближайшее время.

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По приоритетной версии следствия, на Гандзюк могли напасть из-за ее борьбы с коррупцией в местных органах власти.

Ранее сообщалось, что ЕС ожидает от Киева установления заказчиков нападения с кислотой на чиновницу.