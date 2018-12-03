Неизвестные с «травматом» отняли у москвича 40 млн рублей

На Волгоградском проспекте столицы вооруженные преступники похитили у москвича 40 млн руб. и скрылись на автомобиле в неизвестном направлении. Об этом сообщает агентство «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Источник подчеркнул, что злоумышленники похитили 40 млн руб. в результате «вооруженного разбоя».

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Представители управления МВД России по городу рассказали, что инцидент произошел в районе д. 97. Отмечается, что неизвестные совершили выстрел из травматического оружия и «открыто похитили» имущество москвича. По предварительным данным, в результате нападения никто не пострадал.

«По словам заявителя, у него похитили сумку, в которой находились денежные средства», — добавили в пресс-службе МВД.

Ранее сообщалось, что в Москве неизвестные ранили мужчину из «травмата» в ходе конфликта на рынке.