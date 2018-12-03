В доме на юге Москвы найдены пролежавшие 25 лет скелеты

Скелеты двух человек, которые пролежали более 20-25 лет в недостроенным доме на юге столицы, нашли сотрудники ремонтной компании. Об этом говорится на официальном сайте СК России по Москве.

Сообщается, что по данному факту проводится доследственная проверка, выполняются проверочные мероприятия.

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«Вечером 30 ноября при выполнении сотрудниками компании ремонтных работ в недостроенным доме, расположенном по улице Бирюлевской в городе Москве, обнаружены кости скелетов двух человек. По оценке специалистов, давность захоронения составляет более 20-25 лет», — рассказали в ведомстве.

Как отмечается, для установления причин смерти будут проведены судебно-медицинские экспертизы.

Ранее сообщалось, что на западе Москвы были найдены скелеты четырех человек.