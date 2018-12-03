В Кремле обратили внимание на готовность Эр-Рияда расследовать убийство Хашукджи
Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков обратил внимание на готовность Саудовской Аравии принимать участие в расследовании убийства журналиста Джамаля Хашукджи. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам пресс-секретаря, у Москвы свои отношения с Эр-Риядом.
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«Мы отмечаем готовность саудитов принимать участие в расследовании», — сказал Песков.
Он добавил, что российская сторона заинтересована в развитии двухсторонних отношений.
Ранее СМИ сообщили, что убитый саудовский оппозиционный журналист Джамаль Хашукджи обсуждал в WhatsApp кампанию против властей Саудовской Аравии.