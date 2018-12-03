На Украине прояснили ситуацию с задержанием депутатов в Грузии

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Депутат Верховной рады Украины от объединения «Самопомощь» Семен Семенченко опроверг сообщение о своем задержании, передает РИА «Новости».

По его словам, эти сведения являются ложными.

«Информация о том, что меня якобы кто-то, где-то задерживал — фейк. Информация, что я «вылетел из Грузии в неизвестном направлении» — фейк», — заявил Семенченко.

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Он добавил, что данные о задержании украинских граждан во время закупки оружия также не соответствуют действительности.

«Их задержали в гостинице и далее у одного якобы нашли патроны, у другого пистолет, у третьего снова патроны. И так далее. Уверен, что надо заслушать позицию самих украинцев и их адвокатов», — заключил Семенченко.

Ранее сообщалось, что среди задержанных в Тбилиси украинцев оказался депутат Рады.

По информации телеканала «112 Украина», в МИД Украины подтвердили информацию о задержании шести украинцев.