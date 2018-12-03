В Австралии неизвестные обстреляли полицейских и забаррикадировались в здании

В Австралии неизвестные устроили перестрелку с сотрудниками правоохранительных органов, а затем забаррикадировались в здании. Об этом сообщается в твиттере местной полиции.

Согласно имеющейся информации, инцидент произошел в городе Брисбен, расположенном в Квинсленде. Когда полицейские прибыли на место происшествия, они увидели двух вооруженных людей, которые их обстреляли.

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Уточняется, что в настоящее время устроившие стрельбу находятся в здании, место происшествия оцеплено сотрудниками экстренных служб. Информации о пострадавших нет.

Ранее сообщалось, что два сотрудника правоохранительных органов погибли при нападении неизвестных на консульство Китая в городе Карачи в Пакистане.