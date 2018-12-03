Скворцова рассказала о борьбе с ВИЧ в России
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что за десять месяцев нынешнего года тестирование на ВИЧ-инфекцию прошли 30 млн человек. Об этом сообщает газета «Известия».
«Россия — один из лидеров по охвату населения обследованием на ВИЧ-инфекцию», — сказала Скворцова.
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По ее словам, в 2017 году количество живущих в России с ВИЧ-инфекцией составило более 998 тысяч человек.
Она также добавила, что из них 81% знает свой ВИЧ-статус.
Ранее сообщалось, что заболеваемость ВИЧ в Москве возросла на 20%.