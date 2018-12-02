Неизвестные с кувалдой и пистолетом ограбили церковную лавку в Москве

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На юго-востоке Москвы двое неизвестных, вооруженных пистолетом и кувалдой, совершили разбойное нападение на церковную лавку, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на официального представителя МВД России Ирину Волк.

По ее словам, нападение произошло в одном из домов на Рязанском проспекте. Двое неизвестных зашли в церковную лавку, где разбили витрины и похитил церковные ценности.

В данный момент сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего, проводятся оперативно-розыскные мероприятия по установлению личностей и задержанию нападавших.