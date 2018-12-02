МВД Германии предложило мусульманам есть кровяную колбасу из свинины

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Министерство внутренних дел Германии извинилось перед участниками немецкой исламской конференции, которая прошли в Берлине, за то, что в качестве одной из закусок была подана кровяная колбаса из свинины, передает РИА «Новости» со ссылкой на немецкие СМИ.

Отмечается, что организаторы конференции подобрали 13 разных видов закусок, среди которых были блюда вегетерианской и халяльной кухни, а также мясо и рыба.

Ведомство принесло свои извинения после того, как присутствовавший на конференции журналист немецкого телеканала призвал министерство «проявить уважение» по отношению к мусульманам, которые не употребляют в пищу свинину, передает Der Tagesspiegel.