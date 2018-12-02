Порошенко наградил орденами двух митрополитов УПЦ
Президент Украины Петр Порошенко наградил орденами Ярослава Мудрого V степени митрополитов Сарненского и Полесского Анатолия (Алексея Гладкого) и Черкасского и Каневского Софрония (Дмитрия Дмитрука).
Соответствующий указ опубликован на сайте Порошенко.
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Уточняется, что ордена были присуждены «за значительный личный вклад в государственное строительство,... культурно-образовательное развитие украинского государства,... многолетний добросовестный труд».
Накануне около 20 священнослужителей Ровенской епархии и неуточненное число Сарненской епархии канонической Украинской православной церкви были вызваны на допрос в Службу безопасности Украины (СБУ).