МЧС предупредило москвичей о сильном снеге и гололеде в ближайшие часы с сохранением на вечер 2 декабря, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на представителя ведомства.

В ведомстве рекомендовали водителям по возможности воздержаться от поездок, либо быть предельно внимательными при дорожном движении.

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Пешеходам следует соблюдать повышенную осторожность при переходе через автотрассы и при нахождении вблизи них.

Ранее сообщалось, что в Москве всю зиму будут температурные скачки.