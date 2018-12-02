В Москве всю зиму будут температурные скачки

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Синоптики предупредили о резких скачках температуры в течение всей зимы в Москве, передает RT со ссылкой на научного руководителя Гидрометцентра России Романа Вильфанда.

Он сообщил, что в начале рабочей недели ожидается «вполне зимняя» погода. По словам Вильфанда, в понедельник, 3 декабря, температура ночью составит от -10 до -8 °С, днем — от -5 до -3 °С. Во вторник, 4 декабря, она повысится до уровня от -3 до -2 °С.

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Эксперт подчеркнул, что солнечных дней будет не так много, как в начале ноября и декабря, однако это будет «не та депрессивная и мрачная погода», которая была в это же время в прошлом году.

По его словам, в среду, 5 декабря, температура в Москве повысится и будет выше нормы примерно на 2 °С. Он уточнил, что ночью ожидается от -4 до -2 °С, днем — около 0 °С. В конце недели температура опять снизится на несколько градусов.

«Ночные температуры (в конце недели — «Газета.Ru») от -5 °С до -10 °С, а дневные составят от -1 °С до -6 °С. То есть нормальная зимняя погода. И такие резкие изменения от вчерашней очень холодной погоды до оттепели в среду вообще будут характерны для всей зимы», — заключил Вильфанд.

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