Двести человек эвакуировали из ТДК в центре Москвы

Около двухсот человек были эвакуированы из торгово-делового комплекса (ТДК) «Смоленский Пассаж» в центре Москвы, передает агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Как отмечается, причиной эвакуации стало короткое замыкание. Уточняется, что оно произошло на втором этаже здания.

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«Из-за короткого замыкания в здании ТДК «Смоленский Пассаж», которое находится по адресу Смоленская площадь, д. 3, проведена эвакуация порядка 200 человек», — проинформировал источник.

Ранее сообщалось, что в Москве несколько торговых центров эвакуировали из-за угрозы «минирования».