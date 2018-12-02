Назван самый могущественный паспорт в мире

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Паспорт Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) признан самым сильным в мире, передает издание The National со ссылкой на рейтинг Passport Index.

Как отмечается, эта новость появилась одновременно с празднованием 41-го Национального дня в ОАЭ.

«Мир открывает свои двери для народа ОАЭ», — заявил премьер-министра ОАЭ и правитель эмирата Дубай шейх Мухаммед бин Рашид Аль Мактум.

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По словам главы Министерства иностранных дел ОАЭ шейха Абдуллы бин Заеда, высокая позиция эмиратского паспорта показывает, каких результатов можно добиться позитивной дипломатией.

Ранее сообщалось, что в Дубае запланировали первый тест беспилотного такси.