В Киеве иностранца убили выстрелом в спину

В Киеве неизвестные застрелили иностранца, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на местную полицию.

Уточняется, что полиция обнаружила тело 39-летнего иностранца с огнестрельными ранениями.

По словам знакомого погибшего, они были в кафе, а потом решили идти домой.

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«Его друг первым вышел на улицу, а свидетель задержался. Когда же он подошел, увидел, что потерпевший разговаривал с двумя незнакомцами. Мужчины отправились домой, и в это время прозвучало несколько выстрелов», — рассказали в полиции.

В ведомстве уточнили, что «после разговора с неизвестными мужчина получил огнестрельные ранения в спину».

Причины произошедшего и гражданство погибшего не уточняются.