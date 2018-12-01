В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности
Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области в ночь на 2 декабря, передает РИА «Новости».
Как отмечается, предупреждение вызвано снегопадом и гололедицей.
«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна», — проинформировали в ведомстве.
Реклама
Уточняется, что температура воздуха в Москве составит от - 7 до -9, в Моковской области — от -7 до - 12.
Ранее сообщалось, что москвичи пережили первые двузначные морозы.