В Москве объявлен «желтый» уровень погодной опасности

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Гидрометцентр объявил «желтый» уровень погодной опасности в Москве и Московской области в ночь на 2 декабря, передает РИА «Новости».

Как отмечается, предупреждение вызвано снегопадом и гололедицей.

«Степень интенсивности опасных явлений: «желтый» — погода потенциально опасна», — проинформировали в ведомстве.

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Уточняется, что температура воздуха в Москве составит от - 7 до -9, в Моковской области — от -7 до - 12.

Ранее сообщалось, что москвичи пережили первые двузначные морозы.